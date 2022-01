Blüten in der Nacht

- Barbarazweige -

In einer Vase zart erblüht

mitten im Winter ein Kirschzweig steht.

Knospen, die in der dunklen Jahreszeit aufspringen

und uns unverhofft stille Freude bringen.

Vor 4 Wochen als trockene Stängel geschnitten

versprach mir der Zweig inmitten

des Winters, der Dunkelheit und des Regens,

den Zauber des Frühlings, des Sommers Segen.

Dicke Knospen, prall gefüllt mit dem Versprechen,

dass sie in Kürze werden aufbrechen

und uns schenken Blütenträume, weiß und zart,

die uns erfreuen so manchen Tag!

Barbarazweige, die im Winter Hoffnung schenken

und unsere Blicke auf die kleinen Dinge lenken:

auf die Blüten, die fedrig in der Vase stehen,

auf den Freund, den man seit Jahren nicht gesehen,

auf das Lächeln eines Neugeborenen,

das sehnsüchtig erwartet im Arm der Mutter geborgen.

Auf das Kleeblatt, das an Neujahr uns verspricht,

die Träume auf das Glück verlassen uns nicht!

Nimmt man all diese kleinen Augenblicke

und stellt sie in des Tages Mitte,

dann erkennt man, dass des Lebens wunderbares Netz

uns alle auffängt und zusammen hält!

Barbarazweige - Blüten in der Nacht!

(Barbara Kando 1.1.2022)