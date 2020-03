Boot der Hoffnung

Voll beladen mit Flüchtlingen, ein Boot

mitten auf dem Petersplatz in Rom.

Zum Bersten gefüllt mit verzweifelten Menschen -

wer gibt ihnen zur Hilfe die Hände?

Manche von ihnen blicken zurück

in die verlorene Heimat, in Not und Leid.

Die meisten aber vorwärts schauen

voller Hoffnung, voll Vertrauen

in ein neues Land, das ihnen Zuflucht gibt,

eine Chance schenkt auf ein kleines Glück.

Die Gesichter von allen sind geprägt

von Verzweiflung, von Trauer, vom Bösen,

das sie erlebt.

Und wieder macht sich ein Flüchtlingszug auf den Weg,

der über endlose Strassen zieht

durch Länder, die ihnen den Rücken zeigen,

wo sie nicht erwünscht sind zum Verweilen.

Unerkannt hat auf dem Boot ein weiterer Gast,

ein Engel mit Flügeln, genommen Platz.

Vielleicht wird einer dieser Menschen uns zum Segen,

als aus fernen Ländern er kam auf diesem Wege?

Denn wir alle sind nur Gast auf Erden -

mögen uns solch leidvolle Erfahrungen erspart werden!

Drum lasst uns mit lächelndem Herzen empfangen

jeden einzelnen Flüchtling mit offenen Armen!

Auf dem Petersplatz steht ein Flüchtlingsboot

zur Mahnung an Kriege, Elend und große Not!

Dieses Boot bietet Geborgenheit, Hoffnung und Zuversicht -

erfüllt diese Wünsche, nehmt den Ärmsten

ihre Würde nicht!

(B. Kando 3/2020)