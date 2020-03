Corona

Ich bin ein munterer Gesell,

hüpf auf und nieder auf der Stell

und flieg durch die Lüfte ganz geschwind,

lass mich dort nieder, wo ich jemanden find.

Ich trag viele Kronen, bin weltweit bekannt,

aber alle Menschen verstecken sich, wenn

ich erreiche ihr Land.

Doch ich finde sie, egal wo sie sind,

überwinde alle Schranken und jede Wand!

Ich schaffe Platz, wo sonst viel Menschen stehen,

räum die Regale, die meist überquellen.

Ich bewirke Hilfsbereitschaft bei Nachbarn

und Fremden,

die sich sonst vielerorts kaum kennen.

Ich bin mit meinen Krönchen der King der Welt,

der unsichtbar über alle das Zepter hält!

Ich sage euch, wohin der Weg jetzt geht,

auch wenn noch keiner das Ende davon sieht.

So winzig klein und doch so groß,

mein Name“Corona“ sagt es schon:

Hübsch, kugelrund mit Kronen bespickt,

halt ich die Welt in Atem, wie man sieht!

(B. Kando 3/2020)