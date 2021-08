Die Eier legende Wollmilchsau

ist ein Wundertier, das weiß ich genau.

Leider es nur in meiner Phantasie existiert

dieses seltsame Wesen, von dem ich erzähl:

Es hat der Schinken gleich vier an der Zahl,

mit denen es wackelt über Berg und durch’s Tal.

Sie sehen so saftig und appetitlich aus,

gebacken und geräuchert sind sie ein Schmaus!

Dazu liefert sie täglich so viel Milch,

dass sie noch warm am Kinn runter rinnt.

Und nicht zu vergessen, täglich ein großes Ei -

für hungrige Mäuler manchmal auch zwei!

Aus der Wolle, gesponnen wie feines Haar

entstehen Mützen und lange Schals.

Sie wärmen in kalten Winterzeiten

uns alle vor Kälte und Frostbeulen.

Doch ach, wo find ich dieses nützliche Tier?

Egal wo ich such, immer entwischt es mir

und lebt nur ganz tief darin versteckt

in meiner Vorstellung, in der Märchenwelt.

Es wäre ja wirklich auch zu schön,

könnte man die Eier legende Wollmilchsau in

natura einmal sehen!

Dann würde sie direkt gefangen

und mit all ihren wuselnden Ferkeln im

nächsten Zoo landen!

Das wäre doch schade, denn in meinen Gedanken

läuft sie frei,

sie wackelt mit den Schinken und zwinkert

mit den Äuglein dabei!

Und wer ihr begegnet, verschweigt dieses schlau -

weil ihm eigentlich kein Mensch

die Geschichte glaubt:

von der Eier legenden Wollmilchsau!