Dunkel oder hell

Bedrückend schwer lag das Leben vor

mir und wieder

hingen graue Wolken tief und zogen nicht vorüber.

Ich schaute in den Himmel, sah ein großes Tor,

zaghaft lugte daraus ein Sonnenstrahl hervor.

Die Wolken wurden lebendig, der Wind zupfte

sie in Fransen

und ließ sie wie den Drachen durch die Lüfte tanzen.

Er zerrte an der Kleidung, an den Haaren,

trieb alle Ängste davon, liess mich freier atmen

und schenkte mir einen Hoffnungsstrahl,

der sich fest setzte und groß wurde, so viele Mal.

Und die Sonne durchbrach das Wolkenspiel,

sandte ihre Strahlen aus und fiel

über das Land, schenkte Wärme und Licht -

aller Druck verschwand mit seinem Gewicht.

Das Leben sah für mich wieder heller aus,

ich spürte die Last nicht, sah geradeaus

und wusste, ich konnte auch dunkle Tage ertragen,

solange die Sonne mich wieder wärmte

mit ihren Strahlen.

(B. Kando 1/2020)