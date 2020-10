Eigene Zeit

Nimm dir deine eigene Zeit,

Zeit, die dir gehört ganz allein!

Am Morgen, damit du überlegen kannst,

wie du den Tag gestaltest mit neuem Glanz.

Am Mittag, um daran zu denken,

wieviel Zeit du anderen Menschen

kannst schenken.

Am Abend um zu reflektieren,

ob Zeit du hattest um zu spüren

die Stille, die Ruhe, die dich umgibt,

wenn du des Alltags Lärm nicht hören willst.

Ganz bei sich, den eigenen Gedanken sein,

kann so fruchtbar wie emsiges Werkeln sein.

Die Stille hören, die Ruhe geniessen,

die Hände falten, die Füße hochlegen.

Die Augen dann nach innen lenken,

um das Wichtige zu erkennen!

Und immer wieder daran denken,

dass die Zeit nie unendlich, immer begrenzt

für jeden von uns ist ein kostbares Geschenk:

deine/ meine/ unsere Zeit!

(B. Kando 9/2020)