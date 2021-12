Erwartung an das Neue Jahr

Das neue Jahr liegt vor uns, offen und vollkommen leer,

wir füllen es mit unserer Hoffnung, unseren Wünschen ganz unbeschwert.

Es beginnt mit Glockengeläut, bunten Raketen und Getöse,

manchmal auch ganz leise mit Schneegestöber.

Der Alltag füllt das Jahr mit Leben,

schenkt Sonne und Wärme, Kälte und Regen

und überzieht uns mit Arbeit und Hast -

da wird so mancher Tag zur schweren Last!

Wir werden im Sonnenschein tanzen und singen,

manchen Abend am wärmenden Feuer verbringen.

Wir werden vielleicht vor lauter Glück weinen,

gemeinsam uns in Trauer vereinen.

Und wir werden durch die Tage, die Monate jagen,

um am Ende des Jahres uns zu fragen:

Wo blieb die Hoffnung, die Erwartung, wo die Zeit?

Was war uns wichtig, so dass es bleibt?

Wem schenkte ich selbst mein Ohr, einen Hoffnungsfunken?

Wen konnte ich aus seiner Einsamkeit locken?

All diese Fragen, am Ende des Jahres gestellt,

richten unsere Blicke auf das Wesentliche in der Welt:

Auf die Liebe, die wir unserem Nächsten geschenkt,

ohne Gegenleistung, ohne Erwartung, aus großzügigem

Herzen heraus gelenkt!

(B.Kando 12/2021)