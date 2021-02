Die Fastenzeit gilt als Zeit der Besinnung. In der Propstei St. Marien wird dazu mit den inzwischen traditionellen Fastenpredigten zusätzlich Gelegenheit gegeben. Jeden Mittwoch eröffnen sich durch wechselnde Prediger neue Blickwinkel zu einem Schwerpunktthema.

Auch in diesem Jahr soll es trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Schwelm wieder Fastenpredigten jeden Mittwoch in der Abendmesse geben. In den letzten Jahren waren Themen wie das Reformationsjahr oder Jesus und seine „Ich bin“ – Worte im Fokus. Dieses Jahr dreht sich alles um Begegnungen.

Mit wechselnden Predigern wird der Versuch gestartet, sich jeden Mittwochabend um 19 Uhr aufs Neue dem Oberthema zu nähern. Die Termine der Fastenpredigten im Überblick:

24. Februar: Fastenpredigt "Fischzug des Petrus"

3. März: Ökumenische Passionsandacht in der evangelischen Christuskirche (Online-Übertragung) - Fastenpredigt: „Salbung der Sünderin“

10. März: Hl. Messe mit Fastenpredigt: "Richter und Witwe"

17. März: "Maria und Marta"

24. März: "Die zehn Aussätzigen"

Am Aschermittwoch gibt es in allen drei Städten Gottesdienste (um 18 Uhr in St. Engelbert, um 19 Uhr in St. Marien und in St. Johann Baptist). Auch in diesem Jahr wird das Aschekreuz in den Gottesdiensten verteilt – allerdings wird aufgrund der Hygieneauflagen und der erhöhten Infektionsgefahr dieses kontaktlos aufgestreut, um so den Abstand zu den Gläubigen sicherzustellen.

Online durch die Fastenzeit

Da bis zum Wochenende 14. März weiterhin lediglich Werktagsgottesdienste stattfinden und viele weitere Angebote aufgrund des Lockdowns nicht, möchte die Propstei mit digitalen Angeboten durch die Fastenzeit begleiten. Neben den traditionellen Fastenpredigten gibt es auf der Internetseite der Propstei St. Marien www.propstei-marien.de außerdem eine Präsentation für Kinder und Erwachsene, die den Aschermittwoch in Text, Bild und Video erklärt. Außerdem hat auch der wöchentliche Blog am Mittwoch die Fastenzeit zum Thema, zu finden auf dem Youtube-Kanal der Propstei.