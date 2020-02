Fastenzeit

Verzicht in der Fastenzeit ist oft nicht leicht,

denn willig ist der Geist und schwach das Fleisch!

Wenn den Verzicht auf Süßes ich mir vorgenommen,

wird keine Schokolade in meine Nähe kommen!

Hab ich dem Rauchen abgeschworen,

jeder Glimmstängel hat bei mir verloren.

Und sag ich der Faulheit ab jetzt den Kampf an,

gehe laufen ich statt Couch surfen Stunden lang.

Doch leider habe ich nicht an das Teufelchen gedacht,

das in meinem Nacken sitzt und lacht:

„Ha , wir wollen doch einmal sehen,

wer in dieser Zeit gewinnt?“ Und schon ist’s geschehen:

der gemeine Kerl hält mir eine Praline hin

mit meiner Lieblingsfüllung drin

und meint, dass nur einmal kurz dran lecken

kein Verstoss ist. Oh Ihr Jecken,

ich hab’s getan und kurz darauf

war verschwunden die ganze Packung auch!

Ein anderes Mal strich verführerisch

blauer Qualm mir direkt vor’s Gesicht

und meine Lunge begann danach zu gieren.

Prompt ließ ich mich zu einem einzigen

Glimmstängel verführen!

Und leb ich dem Fleisch ganz streng abstinent,

der Deibel mir boshaft mit ner Bratwurst zuwinkt!

Mittags lud das Sofa mich ein

zu einem Mittagsschläfchen. Ich ließ das Laufen sein

und zahlte am nächsten Morgen auf der Waage drauf -

jetzt achte ich streng auf meinen Fitnesslauf!

So hat ein jeder von uns seinen eigenen Traum,

doch bis zum Ende schaffen es viele kaum

durchzuhalten, den bösen kleinen Teufel zu missachten,

der seinen festen Platz hat im Nacken

und ständig flüstert und untergräbt

jeden guten Vorsatz, der sich zaghaft regt.

Doch ich gönn dem Teufel nicht seinen Sieg,

steh nach jeder Niederlage wieder auf und beginn

von vorne, bleib meinem Vorsatz treu -

damit am Ende ich der Sieger sei!

B. KANDO 2/2020