Fenster der Seele

Augen sind Fenster für deine Seele,

oft sie von deinen Gefühlen erzählen,

von deinem Befinden in diesem Augenblick,

wenn ich hinein schaue ganz tief.

Ich sehe Freude, ich sehe Schmerz,

die Augen spiegeln wider Seele und Herz.

Ich erlebe dein Wachsen und Werden als kleiner Mensch,

bin stolz auf die Entwicklung, sehe ganz

schnell die Gefühle sich wandeln in deinen Augen,

vom kindlichen Erwachen und gläubigen Staunen

hinüber zu Trotz, Zorn und Wut,

wenn etwas nicht nach deinem Wunsche geht.

Ich erkenne die Unsicherheit der heranwachsenden Jugend,

die Widerstand hält für eine Tugend,

sehe das Strahlen der Augen in der ersten Liebe,

erlebe wie tief sitzen deine Gefühle

und beobachte den Stolz über erreichte Leistung

nach langem Lernen und Studium.

Im Spiegel entdecke ich, wie müde Augen wirken,

wenn sie - alt geworden - über das Erlebte nachdenken

und weise und ein bisschen trüb

auf ein erfülltes Leben blicken zurück.

Diese Augen, die so vieles sahen

in all den Jahren, die vergangen,

die immer wieder von Neuem strahlten,

wenn sie mit ihren Blicken in deinen Augen versanken.

Die Fenster der Seele unersetzlich sind,

sie geben den Gefühlen Tiefe und Sinn,

öffnen sich weit bei Freude, schliessen

sich bei Schmerz -

in deinen Augen finde ich dein ganzes Herz!

Wenn ich in die Augen meiner Kinder blick

durchflutet mich reines, tiefes Glück!

(B. Kando10/2020)