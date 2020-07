Flieg, kleiner Luftballon!

Flieg, kleiner roter Luftballon,

flieg hinaus über den Horizont,

flieg in die weite unbekannte Welt,

von der man uns so viel erzählt!

Nimm all die Wünsche und Träume mit,

die dir anhängen in diesem Augenblick.

Wirf die vielen kleinen Ängste ab,

die uns bedrücken so manchen Tag.

Flieg, kleiner Luftballon, flieg über Land und Meer,

die Sehnsucht treibt dich vor sich her.

Der Wind dir Vogelschwingen verleiht,

damit du lange am Himmel bleibst.

Sehnsüchtig verfolgt mit staunendem Blick

ein Kindergartenkind den Weg durch die Luft.

Es winkt, wünscht dem Ballon eine gute Reise,

sagt der „Kita“ Adieu und lächelt leise.

An anderer Stelle ein Abiturient

schaut hinauf. Begeistert er rennt

hinein in das Leben, das vor ihm liegt

und so viele Möglichkeiten in sich birgt.

Der Ballon, er verschwindet zuletzt als kleiner Punkt

hinten am fernen Horizont.

Flieg, kleiner Luftballon, flieg mit unseren Träumen

bis ans Ende der Welt,

denn am Ende nur die Erfahrung zählt,

die man sammelt in einem langen Leben.

Den Kindern aber sei die Hoffnung und der Glaube

an eine gute Zukunft gegeben!

(B.Kando 7/2020)