Frauenpower

Jahrhunderte lang waren die Frauen verbannt

mit den 3 K’s, das ist bekannt.

Um Kirche, Kinder und Küche drehte sich alles,

dazu um den Garten besten Falles.

Und brach eine Frau aus, ging arbeiten gar,

musste sie demütig bitten um des Ehemanns „Ja“.

Ansonsten zeigten ringsum alle mit den Fingern empört

auf diese Aufmüpfige, die sich emanzipiert!

Das ist vorbei, Gott sei’s gedankt,

wir Frauen sind selbständig, auch hier auf dem Land.

Und wenn wir die 3 K’s benutzen,

meinen wir natürlich: Kaffee, Korn und Kuchen!

Bei Kaffee und Kuchen lässt es sich erzählen,

der Korn löst die Zunge, schmiert die Kehle

und wir Frauen sind glücklich und zufrieden dabei:

„Hoch lebe der Fortschritt, wir sind endlich frei!“

Wir dürfen arbeiten so viel wie wir können,

dürfen wählen und reisen, so viel wie wir wollen,

erziehen die Kinder, so ganz nebenbei -

hoch lebe der Fortschritt, wir Frauen sind frei!

Wir gehen in die Kirche, wenn der Bedarf ist da,

bekommen Kinder, aber nicht mehr jedes Jahr

und lassen die Pizza in’s Haus uns bringen -

nicht Jede kann kochen - aber telefonieren!

So sind wir zufrieden und emanzipiert,

die Welt nicht mehr nur um die Männer sich dreht!

Und feiern wir heute bis in die Puppen gemeinsam,

so ist auch die Älteste von uns nicht einsam

und stimmt ein in das Lachen und dieses Lied:

„Wir Frauen sind spitze, wie gut, dass es uns gibt!“

(B.Kando 8/2020)©