(Schwelm) Am Sonntag, den 15. März findet die nächste Ausgabe der Gospelkirche in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schwelm am Westfalendamm 27 statt. Die musikalischen Gäste sind Helmut Jost und Ruthild Wilson, die zusammen mit dem von Uta und Mark Wiedersprecher geleiteten Gospelchor „Shouts of Joy“ die Gospelkirche gestalten werden. Ab 17:00 Uhr sind Gäste zum Stehcafé willkommen, der Gottesdienst beginnt um 17:30 Uhr und dauert bis ca. 19:00 Uhr. Im Anschluss ist Gelegenheit zur Begegnung bei Snacks und Getränken.

Am Tag zuvor, dem 14.03. von 10 – 17 Uhr, und am 15.03. von 14 – 17 Uhr bieten Helmut Jost und Ruthild Wilson einen Gospelworkshop an. Zu diesem Workshop ist jeder eingeladen, der neue Gospel Songs lernen möchte, der in einem großen Chor mitsingen möchte und inspirierende musikalische Tipps mit auf den Weg bekommen möchte. Dieser zweitägige Workshop, zu dem man sich per Mail unter gospel@efg-schwelm.de anmelden kann, kostet 40 Euro Teilnehmergebühr, inklusiv Notenmaterial und Verpflegung.

Ausgestattet mit einer markanten schwarzen Stimme wurde Helmut Jost zu einem Wegbereiter der europäischen Gospel- und Soulmusik. An über 1000 CDs hat er als Musiker, Arrangeur oder Produzent mitgewirkt. Als Songwriter veröffentlichte er drei eigene Produktionen und gehört zu den Gründern der Band "Damaris Joy", die viele Jahre lang zu Konzerten in ganz Europa unterwegs war. Mitte der neunziger Jahre begann Helmut Jost, sich intensiv dem Musikgenre Gospel zu widmen. In Zusammenarbeit mit Ruthild Wilson entstanden zahlreiche CDs. Helmut Jost besitzt ein einzigartiges Talent als Chor- und Workshop-Leiter und versteht es zu vermitteln, wie man Gospelmusik singt und dabei jede Menge Spaß hat. Seine Gospel-Workshops gehören zu den Highlights in der Jahresplanung zahlreicher Chöre.

Der Gospelchor Shouts of Joy, der die Gospelkirche regelmäßig mitgestaltet und Gospel-Workshops durchführt, trifft sich jeden Dienstag um 19:30 Uhr zur Probe im Gemeindehaus am Westfalendamm 27 in Schwelm.

Wer beim Workshop mit Helmut Jost dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, ab sofort auch an den wöchentlichen Chorproben teilzunehmen. Bei Anmeldung zum Workshop erhalten die Teilnehmer darüber hinaus den Online-Zugang zum Übematerial, mit dem auch zu Hause geübt werden kann.

Beim Musikgottesdienst Gospelkirche ist der Eintritt frei und jeder ist herzlich willkommen.