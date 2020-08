Heiß!

Der Schweiß heut ohne Ende rinnt

über den Kopf, die Nase und die Stirn.

Erreicht er dann den Nacken

muss durch das Kitzeln ich gleich lachen.

Es laufen dicke Tropfen

übern Rücken in die Hosen,

auch der Bauch fühlt sich nass an -

wer hält für mich die Sonne an?

Langsam ist’s genug ich fluch,

wünsch vom Himmel mir ’nen Guss.

Erfrischend kalt darf’s runter fliessen,

von mir aus wie aus Kübeln giessen.

Die Sonne liegt wie glühend Blei

auf der Erde, die verbrennt dabei

und trocknet alles Leben aus -

selbst die Mücken nehmen jetzt Reißaus!

Fast wie eine Fata Morgana ganz in weiss

träum ich von der Arktis, die nie heiß.

Doch jammern dort die Eisbären auch:

Es ist nicht kalt genug, das Eis schon taut!

Wo man auch hinschaut auf der Welt,

das Klima zur Zeit den Atem anhält.

Glühende Hitze, unendliche Wassermassen

den Menschen kaum Zeit zum Überlegen lassen.

Wir müssen etwas ändern,

müssen unserem Planeten helfen -

sonst werden wir wie Schnitzel

in der Pfanne brennen!

(B. Kano 8/2020)©