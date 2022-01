Heiße Wut

Ach, auch ich kenne die handfeste Wut

in meinem Leben nur zu gut!

Dann warf ich mit Sorgfalt ganz bedacht

einen Teller auf die Fliesen,der in 1000 Stücke zerbrach

und machte hörbar laut pling, pling, pling,

wenn wieder zerdeppert wurde so ein altes Ding.

Doch mit jedem dieser zerbrochenen Stück

kehrte ein Eckchen Vernunft zurück!

Ja, dann fühlte ich mich wieder frei -

auch das Herz wurde wieder leicht.

Tief hat man einmal durchgeatmet,

um darauf in Ruhe zu sagen,

was den Ausbruch provoziert -

im besten Fall wird debattiert,

um alle Missstände auszuräumen,

die zerstörten manche Träume.

Ganz selten aber packte mich die Wut so heiss,

denn wenn nach vielen Kleinlichkeiten ich

nicht mehr weiss,

wo Anfang, wo Ende des quälenden Zorns,

dann mach ich reinen Tisch und beginne von vorn!

Doch Vorsicht, dass man nicht mit den Tellern zertrümmert

das Vertrauen, welches im Gegenüber schlummert!

Dieses will sorgsam gepfleget werden,

damit die Flammen der Liebe erhalten bleiben!

Wenn Wut rotglühend in bodenlosen Zorn umschlägt -

eine große Gefahr in der Selbstzerstörung liegt!

Aber wie der Phönix aus der Asche steigt,

nach dem Wüten des Zorns die Liebe bleibt!

(B. Kando 1/2022)