Herbstfarben

Dunkelgrün die Hecke, mit Tropfen benetzt,

der Regen den Staub des glühenden Sommers abwäscht.

Bunte Blätter von den Bäumen segeln,

Spinnen fleissig am Altweibersommer weben.

Vögel in Formation nach Süden fliegen,

kluge Tiere in’s Winterquartier ziehen.

Pflaumen, Äpfel, Hagebutten,

Kinder Kastanien und Eicheln suchen.

Der Wald leuchtet in farbig bunten Flammen,

Eichhörnchen fleissig Nüsse sammeln.

Es ist Herbst, der Sommer fast vorbei,

in Feuerfarben blüht die Heide.

Die letzten Rosen ihre schönsten Farben zeigen,

bunte Kinderdrachen in den Himmel steigen.

Heftige Winde die Straße frei blasen,

graue Wolken schlucken alle Sonnenstrahlen.

Die Felder sind kahl, gedroschen das Korn,

die Lichter gehen an. Bald beginnt das Jahr von vorn.

Wir nehmen die Herbstfarben, das intensive Feuer,

mit hinein in den Winter und freuen

uns daran an kalten Tagen, wenn Eis und Schnee

decken die Erde zu. Über jedem See

liegt die Ruhe. Es ist ganz still -

weder Mensch noch Tier dieses Bild stören will.

(B. Kando 9/2020)