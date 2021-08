Herbstgedanken

Der Herbst, er lässt uns innehalten,

es wandern manchmal eigene Gedanken

zurück in den Frühling der Jugend, der gestern erst war,

zurück in den Sommer des Lebens,

der so wunderbar

erfüllt war von Lachen, von eifrigem Streben

nach Sicherheit, nach Erfüllung und Weiterkommen.

Jetzt im Herbst, wenn die Heide mehrfarbig blüht,

die Sonne des Abends den Himmel glutrot überzieht,

wenn die Vögel ein letztes Mal ihr Liedchen singen

bevor sie nach Süden in die Wärme ziehen -

jetzt darf sich ein Jeder zurücklehnen

und an den wohl verdienten Ruhestand denken.

Und ist man noch fit und voller Energie,

so beginnt man im Herbst etwas Neues wie

ein Hobby, das einen schon lange lockt

oder gibt sein Wissen weiter an die junge Generation.

Der Herbst ist erfülltes Versprechen, das zu Beginn der Zeiten

uns allen wird gegeben. Wir dürfen ernten

die Früchte der Felder, der Arbeit unserer Hände,

es ist die Zeit, alle Träume bringen zu Ende.

Es ist auch die Zeit um “ Danke“ zu sagen

für all das Gute, das uns durch das Leben getragen.

Und wenn die letzten bunten Blätter wirbeln durch die Luft,

wenn der Winter schickt den ersten Schnee-

und Kälteduft,

dann ist das Werk vollendet, das Jahr ist rund,

alles ruht und wartet auf den Neubeginn

und sehnt und freut sich auf dies schöne Leben,

das mit den Jahreszeiten sich wandelt auf allen Ebenen