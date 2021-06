Ich umarme Dich!

Menschliche Wärme - so notwendig wie Sonne,

Licht und tägliches Brot,

ohne sie uns eine Armut der Seele droht.

Ohne sie es keine echte Freude gibt,

der Mensch für sich alleine nur sehr kümmerlich lebt!

Menschliche Nähe für alle ein Schlüsselwort ist,

die die Völker zusammenführt und

die Nächstenliebe prägt.

Es ist die menschliche Nähe, die das Leben

lebenswert macht,

die uns wärmt und so einfach glücklich macht.

Ein freundliches Lächeln, ein gutes Wort,

eine kurze Umarmung ohne Grund,

ein Händedruck voller Mitgefühl zur rechten Zeit -

dies alles berührt unser Herz, macht es weit.

Die Nähe hüllt uns ein in den Mantel der Sicherheit,

schenkt uns das Gefühl des Willkommens jederzeit.

Menschliche Wärme entsteht aus dem Herzen,

der Zuneigung,

sie schenkt uns lebendige Nähe, hält uns jung.

Das war es, warum jeder die Pandemie so traurig erlebte:

die Isolation, in der uns der Nächste fehlte.

Zur Sicherheit vermummt bis zu den Augen,

durften wir lange kaum Gefühle zeigen.

Menschlich Nähe und Wärme, in der Pandemie

so bitter vermisst -

darum umarme ich heute Dich,

ja Dich!