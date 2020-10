Innehalten

Alt das Gemäuer, verwittert der Stein,

offen lädt uns das Kirchenportal ein

mit dem Flügelschlag einer weißen Taube

in das Innere der kleinen Kirche einzutauchen.

Das ganze Kirchlein bis hoch unter dem Dach

versteckt sich hinter dem rot glühenden Blatt

des wilden Weins. Lebendig geschmückt

es das Auge des Betrachters entzückt.

Hinter der Tür scheint sanft ein Licht,

im Dunkel der Kirche es zu ihm spricht:

„Tritt ein, lade deine Sorgen ab,

lass hier alle schwere Alltagslast.

Tanke Ruhe und Zuversicht für deine Seele,

damit es Dir nicht an Wohlbefinden fehle.“

Eine Pause zum Atemholen, zum Stress abwerfen -

das Kirchlein am Wegesrand will dir dabei helfen.

(B. Kando 10/2020)