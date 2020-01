Das Schwelmer Theaterensemble Scusi?! lädt am Samstag, dem 25. Januar um

19:30 Uhr zur Premiere ihres nächsten abendfüllenden Programms ein. Diesmal

wird der Mitratekrimi „Jetzt oder nie“ geboten! Wer „Scusi?!“ kennt, weiß, dass es

auch in einem Kriminalstück recht witzig zur Sache gehen wird. Das Ensemble

entführt die Zuschauer dieses Mal in eine vornehme Seniorenresidenz, in der sich

die gut betuchten, rüstigen, älteren Herrschaften auf den monatlichen „Tanzabend“

freuen. Als wären die drohende Entmündigung der liebenswerten Gerda Senftleben

oder die Umzugs- und Heiratspläne der wohlhabenden Charlotte Meierling nicht

schon schlimm genug, bringt „eine Leiche zum Dessert“ das Fass am Samstagabend

zum Überlaufen. Ein zufällig anwesender Privatdetektiv tappt am Ende (ziemlich

planlos) mit der Hilfe des Publikums durch den Tatort. Nur gemeinsam wird man

das Tatmotiv aufklären und den Täter Dingfest machen können.

Karten gibt es bei Radio Kalthoff am Märkischen Platz für 10 Euro (8 Euro ermäßigt).

Weitere Vorstellungen werden am Freitag, dem 31. Januar um 19:30 Uhr sowie am

Samstag, dem 01. Februar um 15:30 Uhr im großen Saal des Jugendzentrum

Schwelm (Märkische Straße 16) gegeben.