Kumaya, mein Esel

Es war einmal, so fängt jede Geschichte an,

ein kleiner Esel in einem fernen Land.

Man sah ihn vor vielen, vielen Jahren

täglich neben einem Jungen her traben.

Der Esel hieß „Kumaya“ und hatte lange Ohren,

sein Iaa konnte man im ganzen Dorfe hören.

“Kuma“ in der Landessprache “schwarz“ hieß,

weil die Sonne das Fell des Esels

schwarz leuchten liess.

Diesen Kosenamen der Junge dem Esel gab,

sie gingen gemeinsam durch jeden Tag.

Frühmorgens, wenn im Dorf noch alle schliefen,

der Junge barfuß und der Esel liefen

miteinander zum Markt in der nächsten Stadt,

wo sie Obst und Gemüse zu verkaufen hatten.

Des Mittags sie müde nach Hause schlichen,

der Junge saß dann auf des Esels Rücken.

Beide waren glücklich, wenn sie von Weitem sahen

das Zuhause mit der Wassertonne

in der Sonne stehen.

Sie waren Freunde, waren Gefährten,

einer für den anderen sorgten

sie mit Futter und Wasser, mit Striegeln

und Schnauben,

keiner wollte ohne den anderen bleiben!

So vergingen die Jahre, der Knabe wuchs heran

zu einem unternehmungslustigen jungen Mann,

den es in die Ferne zog, in die Weite -

der Esel blieb zurück. Noch lange hörte man

ihn traurig schreien.

Und heute, wenn sich erinnert ein alter Mann

an seinen Freund, den Esel Kumaya,

dann überzieht ein Lächeln sein Gesicht.

In seinem Herzen lebt er weiter -

seinen Esel vergisst er nicht!

(B. Kando 8/2021)