Lebenswege,

Strassen des Lebens

Viele Strassen und Wege durchziehen das Leben,

nicht immer sind sie gerade und eben -

oftmals sie ineinander verschlungen sind

wie in einem großen Labyrinth.

Da gibt es Kreuzungen, die in die Irre führen,

Sackgassen, die sich im Nichts verlieren

und nur ein Weg führt hinaus aus dem Chaos,

für den richtigen braucht man einen klaren Kopf!

Doch kaum hat man den Irrgarten verlassen,

wird eng und steil so manche Strasse.

Manchmal führt sie in tiefe dunkle Schluchten,

wo keine Sonne zu sehen ist, mitnichten.

Oder es türmt sich ein Gebirge vor dem Weg,

welches es zu übersteigen gilt.

Aber immer, wenn man sich verloren glaub,

ein Stern der Hoffnung den Weg uns zeigt!

Dazu schenkt Freude jedes Blümchen am Wegesrand,

Kraft und Hilfe verspricht eines Freundes Hand.

Und wie tröstlich ist es, wenn wandert mit

die Familie, Schritt für Schritt.

Dann kann man Pause machen, kann Atem schöpfen,

darf ausruhen, bevor man sich zum nächsten Aufstieg rüstet.

Ist man endlich auf dem persönlichen Gipfel angelangt,

schaut man zurück in das weite Land,

das hinter einem liegt in der Abendsonne -

man sieht die eigenen Wegpunkte am Rande

und begreift des Lebens ganze Fülle:

dieser Weg war richtig -

er war gelenkt von Gottes Wille!

( B. Kando 10/2021)