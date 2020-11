Lichterstern

Fünf Hände bilden einen Stern,

lassen ein Licht durchscheinen.

Fünf Hände würden von Herzen gern

die Menschen in Gedanken vereinen.

Diese Menschen versuchen gemeinsam

ein Licht zu bringen in das Dunkel der Welt.

Damit kein Einziger allein und einsam

die Tage seines Lebens, die Stunden zählt.

Viele dieser kleinen Flammen

durchbrechen die Dunkelheit jeder Nacht.

Vereint zu einem Licht sie leuchten zusammen

entfalten gemeinsam ihre Kraft.

Jedes kleine Licht steht für die Nächstenliebe,

wärmt ein Herz, das vorher kalt.

Liebe zum Nächsten verhindert Kriege,

schützt das Leben von Jung und Alt.

Ein kleines Licht in der Form eines Sterns

erinnert an das Licht von Betlehem,

zeigt uns den Weg, der so einfach ist zu gehen -

wir müssen nur die Dunkelheit erkennen.

Und sehen!

(B.Kando 11/2020)