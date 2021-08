Schönheit

Was ist Schönheit? Damit mein ich nicht das Bild,

das ich in allen Zeitschriften find

von einem Körper, perfekt gestylt,

auf dem der Blick gern länger verweilt.

Aufgespritzte Lippen, wippende Brüste,

Wespentaille, schwingende Hüften,

auch ein Sixpack wird die Augen auf sich ziehen -

doch wo führen sie im Alter hin?

Schönheit finde ich in der Natur,

wo sie kommt millionenfach vor.

In jeder Blume, in jedem Tier,

ob es blüht, krabbelt, rennt oder fliegt,

zeigt sich ihre Schönheit, vielfältig und bunt -

bis hin zur Sonne, den Sternen und dem Mond!

Bei meinem Nächsten ich die Schönheit erkenn

in seinen Augen, in der Herzenswärme.

Wenn das Wesen eines Menschen täglich strahlt

Verständnis, Güte und Hilfsbereitschaft,

dann seh ich und spüre die Schönheit ganz nah -

denn dieser Mensch ist für andere da!

Echte Schönheit oft nur im Verborgenen blüht,

weil man sie nur mit dem Herzen sieht!

(B. Kando 8/2021)