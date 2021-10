Schokolaaade!

„Schokolaaade!“ ruft meine Enkelin,

„Ist im Kuchen auch Schokolade drin?“

„Schokolaaade, lieber Opa!“ rufen ihre Vettern,

das „Bitte“ und „Danke“ sie besonders

laut schmettern.

Und dann wird auch noch ausgewählt,

welche Sorte ihnen am besten schmeckt.

Ist es Nuss, Nougat oder Kaffee -

weiß oder dunkel, o jemineh…

Die Auswahl immer so vielfältig ist,

da fällt die Entscheidung auf ein Stück

der geliebten Schokolade sichtlich schwer.

Davon könnte man vertragen ganz

bestimmt noch mehr!

Und ich gestehe, dass manchmal auch hilfreich

ist ein Stück Schokolade bei der Erziehung. Ganz gleich,

was ich ihnen beibringen will,

für Schokolade tun sie so manches -

sie sind sogar still!

Schon bei ihrer Urgroßmutter vor 70 Jahren

war Schokolade, ich darf es ruhig sagen,

ein Ausdruck des besonderen Lebensgefühls -

ein kleines Stück nur, es brauchte nicht viel

und sie fühlte sich entspannt. Alle Sorgen wurden klein,

ach könnte es doch immer so einfach sein!

Auch ich liebe Schokolade in allen Sorten,

kann mich oft nicht entscheiden zwischen den vielen Arten

und knabber sie vergnügt so still für mich hin

bis ich keinen Rest mehr in der Verpackung find.

So sieht man mir auch meine Sünden an,

das Hüftgold ich nicht verbergen kann!

Aber eine Oma darf immer aussehen kugelrund -

Hauptsache, sie hält die Schokolade für ihre Kinder

gesund!

Und Schokolade, egal ob cremig oder herb,

ist immer eine kleine Sünde wert!!

(B. Kando 10/2021)