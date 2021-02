Segelohren

Vor vielen, vielen Jahren wurde ich geboren

mit wunderschön abstehenden Segelohren.

Dazu kamen rötlich blonde Haare -

von allem nur das Beste meiner Vorfahren!

Als Kind mich beim Kämmen jedes Mal störten

die im Wege stehenden nicht so kleinen Öhrchen.

Egal wie hübsch meine Mutter mich frisierte,

die Ohren den Gesamteindruck dominierten.

So ging ich als junge Frau dahin

und ließ sie legen ganz flach und eng

vom Doktor mit dem Schönheitsmesser.

Danach lag jedes Härchen besser!

Doch heute sag ich: welch ein Graus,

ich bräuchte meine alten Ohren auch!

Denn heutzutage trägt man im Gesicht

eine Maske stets als Einkaufspflicht!

Dazu kommt die Brille, die mir im Alter gut steht

und eine Mütze, ohne die ich nicht in

die Kälte raus geh.

Alles, aber auch alles braucht zum

Befestigen die Ohren,

denn ohne gingen glatt verloren

all diese Accessoires, die der Mensch in dieser Zeit

täglich braucht. Drum bräuchte ich fast statt zwei

an jeder Seite an meinem Kopf

am besten 3 Ohren mit einem Knopf!

Wie sähe das aus? Es ist Karneval -

da kann ich es probieren allemal!

Dummerweise habe ich mitgegeben

meinem Enkel Haare und Ohren.

Doch strahlt er mich trotzdem glücklich an -

er ist ein besonders fröhlicher kleiner Mann!