Sehnsucht

Ich habe Sehnsucht nach Nähe statt nach Distanz,

nach einer Umarmung statt ständiger Angst

vor der Krankheit, vor Tod oder Isolation -

ganz einfach normales Leben ohne Ausgrenzung.

Ich möchte wieder das Lächeln meiner Freunde sehen

statt ständig vor dem PC zu kleben.

Ich habe Sehnsucht nach meiner Familie

mit all den Enkelkindern, die mir Liebe

und Zuneigung schenken,Einsamkeit vertreiben.

Ihr Lachen will in meinen Ohren hängen bleiben.

Sehnsucht zieht durch mein Herz, so weit,

sucht sich ein Ziel und ich hoffe und weiss,

dass die Zeit der Ansteckung, der Vorsicht, der ständigen Angst,

irgendwann einmal vorüber gehen kann.

Sehnsucht sucht Wärme, sehnt sich nach Verstehen,

Sehnsucht will nicht alleine gehen

durch eine Welt, die oft kalt und fremd

den einzelnen von der Gemeinschaft trennt.

Wenn Sehnsucht bis in den Himmel steigt

und sich dort mit der Hoffnung fest vereint,

dann gibt sie der Zukunft ein Gesicht:

so können Wünsche und Träume erfüllen sich!

(B. Kando 1/2021)