Im Rahmen der „Woche der Vielfalt“ lädt der Gospelchor „Shouts of Joy“ am Sonntag, den 26. September um 18:00 Uhr, zu einer kurzweiligen Stunde moderner Gospelmusik in die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Westfalendamm 27 in Schwelm ein. Gospel bezieht sich insbesondere auf die positive Message, die in den Texten zum Ausdruck kommt. Stilistisch reicht das musikalische Spektrum von berührenden Balladen bis zu funky Up-Tempo Nummern, bei der es nicht so einfach ist, still sitzen zu bleiben. Songs zum Mitsingen wechseln sich ab mit spannenden Vortragsstücken. Durch die Begleitung einer groovigen Band ist ein eindrucksvolles Konzerterlebnis fast unvermeidlich. Der Eintritt ist frei! Es gilt die 3G-Regel.