Solidarität

Solidarität, ein Wort geboren aus grosser Not,

ist auch heute wieder das erste Gebot!

Solidarität ist gelebte Nächstenliebe,

diaerwartet wird von vielen

Menschen, welche darauf angewiesen,

weil sie isoliert, krank und alt neben uns leben.

Solidarität zeigt sich schon beimEinkaufen

für den Nachbarn, beim Gassi gehen,

mit dem Hund laufen,

in einem freundlichen Gruß, einem Lächeln,

in einem Anruf, damit wir keinen vergessen.

Solidarität zündet abends eine Kerze im Fenster an,

die die Dunkelheit ringsum erhellen kann.

Sie vereint in einem leise gemurmelten Gebet

über Grenzen hinweg die Menschen, die

von Gott erflehen

ein Ende der Seuche, Hilfe in seelischer Not,

ganz bestimmt aber die Kraft zum Durchhalten,

so gut es geht.

Lasst uns in dieser Not zusammen halten

über alle Grenzen, von Jungen, von Alten,

von hell und dunkel, durch alle Schichten -

lasst uns Zäune einreissen, keine neuen errichten!

Solidarische Nächstenliebe, egal wie man sie nennt,

immer auch den Fremden, nicht nur

den Nächsten kennt.

Auf diese Weise erreicht man die ganze Welt -

wenn man gemeinsam, selbstlos, „Tat“kräftig

zusammen hält.

„Zündet ein Licht an!“

(B.Kando 3/2020)