Sprechende Hände

Es sind die Hände, die mir erzählen,

wie sehr das Leben sie kann quälen:

Faltig, erschöpft, mit Altersflecken

möchten sie sich gern verstecken.

Hände, die rissig von schwerem Tun

auch im Alter sich bewegen, können nicht ruh’n.

Breit wie Schaufeln, verhornt und rau,

berichten sie von harter Arbeit im

Freien und auf dem Bau.

Mit Erde in den Rillen und unter den Nägeln -

Gärtnerhände pflanzen und pflegen

Baum und Strauch in Wald und Feld,

bis jedes Fleckchen blüht bunt in unserer Welt.

Gepflegt, manikürt, sanft und weich

manch Schreibtischtäter die Hand uns reicht.

Mütterlich leicht und schützend sich legen

zarte Hände beruhigend auf Kopf und Stirn

und segnen

die Kinder, die voll Verlangen zerren und ziehen

an den Händen der Eltern beim Spazierengehen.

Und zärtlich streicheln verliebte Hände

den Partner, ohne Hast und Ende.

Leider gibt es auch böse, harte, davon,

die Leid bringen und selten Gutes tun.

All diese Hände strecken sich zu Beginn ihres Lebens

klein und hilflos den Eltern entgegen.

Diese haben voll Liebe gezählt

ob auch kein einziges Fingerlein fehlt.

Sie nahmen die kleinen Händchen fürsorglich

an ihre große Hand,

um sie zu führen durch des Leben’s Land.

Gegenseitig helfen, über Grenzen einander reichen,

so können Hände uns allen zeigen,

wie man zusammen hält, Frieden aufbaut,

auf kleine Gesten die ganze Welt schaut!

(B. Kando 10/2020)