Väterchen Frost

Väterchen Frost besuchte heute Nacht

unseren Garten

und schlich ganz leise über den Rasen.

Dabei verteilte er diamanten funkelnden Staub

über alle Gräser, Bäume und jeden Strauch.

Sein eisiger Atem lässt alles erstarren

zu winzig schönen Eiskristallen,

die künstlerisch fein sind ziseliert

viele Hecken und große Spinnweben zier’n.

Das glitzert festlich im weißen Sonnenlicht,

welches sich wundervoll farbig darin bricht.

Die Welt wirkt geheimnisvoll, wunderschön,

man möchte immer mehr davon sehen.

Verzaubert schaut alles aus wie im Märchen,

auch die Eisblumen am Fenster entlocken

ein Lächeln.

Väterchen Frost zieht weiter über das Land,

er muss die Erde anhauchen, so schnell er kann

um alles in Schönheit zu verwandeln.

Wir aber kuscheln uns vor die warmen Flammen

des Kamins,

lassen die Kälte draussen, geniessen

die Gemütlichkeit drin.

(B. Kando 1/2020)