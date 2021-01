Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft

Vergangenheit: sie ist vorbei und nicht mehr zu ändern,

Bedauern mit ‚hätte‘ und ‚wäre‘ verschwendet.

Die Erfahrung daraus , sie alleine zählt

bis in die Gegenwart, ins Heute, ins Jetzt.

Im gelebten Augenblick kann ich es richten

und statt nach hinten nach vorne blicken.

Ich kann meine Worte abwägen, mein Tun gestalten,

kann mit Achtsamkeit jede Minute verwalten

und weiß, dass aus demHeute das Morgen entsteht,

das bis jetzt noch unbekannt in der Ferne schwebt.

Lebe ich in der Gegenwart bewusst und fest verankert,

schenke mein Lachen, meine Kraft und Hilfe einem Anderen,

erlebe des Tages Rhythmus auf und ab,

dann wirft mich so leicht nichts aus der Bahn.

Und schlägt das Schicksal einmal gar heftig zu,

dann halte ich still und tief in mir ich such

die Kraftreserven, die ich sorgsam verwahrt

auf dem Weg meines Lebens, die dieses

mir zur Hilfe gab.

Im Vertrauen auf die Zukunft gehe ich weiter

um manche Erkenntnis und Erfahrung reicher.

Ich hoffe auf den Sonnenaufgang in der Frühe des Tags

und auf den Mondschein in der dunklen Nacht.

Ich sehe dem Lauf der Sterne zu,

atme tief aus und bin erfüllt von stiller Ruh!

Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft im Buch der Geschichte

erst erfahrbar wird,

ein Jeder aber in dem Augenblick lebt,

den er mit allen Sinnen im Jetzt erfährt -

für alle Zeiten nur dieser kleine Moment

für ihn zählt!

(B. Kando 1/2021)