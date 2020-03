Verzweiflung

Verzweiflung sieht immer sehr verschieden aus:

mal ist sie leise, mal ganz laut.

Doch immer geht sie Hand in Hand

mit der Einsamkeit, quer durch’s Land.

Verzweiflung ist wortlos, kann nicht um Hilfe fragen,

ohne Worte muss sie ihre Last alleine tragen.

So dunkel die Welt, so dunkel das Herz,

kein Ausweg in Sicht, nur tiefer Schmerz.

Verzweiflung entstanden aus großem Leid -

wer hört es, wenn die Seele schreit?

Einsam ,verlassen, isoliert,

ein verzweifelter Mensch keine Hoffnung spürt.

Er sieht keinen Sonnenstrahl am Himmelsrand,

er sieht nur dunkle Wolken sich auftürmen zur Wand,

die unüberwindlich für ihn scheint. -

Auch der Wind kann nicht helfen, so er meint.

Dabei ist es der Wind, der die Wolken verjagt,

damit die Sonne hell und warm hervorkommen mag.

Statt Wiesenblumen hohe Mauern,

statt Frühlingswinde Sturmwolken lauern,

statt Vogelzwitschern lähmende Stille,

statt Energie gebrochener Wille

zur Umkehr, hinaus aus tiefem Tal -

wer reicht die Hand? Wer hilft ohne Frag?

Nur der HERR ist immer für jeden da,

schenkt sein Ohr, reicht seine Hand

und zeigt den Weg hinaus in das Licht -

geh ihn voller Hoffnung, fürchte dich nicht!

(B. Kando 3/2020)