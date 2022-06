Vollmond

Der Mond ist schuld! Er schien so schön

und liess uns das Leben rosa-rot nur sehen.

Er schenkte uns gemeinsam wunderschöne Träume,

die meisten von ihnen waren einfach

nur Schäume!

Doch nein, der Mond war es nicht allein,

hinzu kamen hunderte von Schmetterlingen fein.

Sie flatterten im Kopf und im Bauch hin und her,

vor lauter Sehnsucht schmolzen die Herzen

immer mehr!

Der Mond war schuld! Hätt er nicht in jener Vollmondnacht

mich wach gehalten Stunden lang,

die Kerzen der Sehnsucht in mir entflammt,

bis ich lichterloh habe in Liebe gebrannt -

dann bräuchte ich heute nicht so zu jammern,

weil erloschen die meisten der Träume und

lodernden Flammen!

Aber schön war sie doch -

jene zauberhafte Vollmondnacht!

(B. Kando 6/2022)