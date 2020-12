Weihnacht 2020

Dieses Jahr steht Maria mit dem Kind

in einem offenen Stall bei Wetter

und Wind.

Sie will alle Menschen, die sie besuchen,

vor dem Virus schützen, dieser elenden Seuche.

Ihr Lächeln ist gütig und lädt uns ein

gemeinsam mit den Hirten an der Krippe zu steh’n.

Wir dürfen uns mit all unseren Sorgen und Bitten

in dieser Zeit an Gottes Sohn wenden.

Lasst uns im Licht der Sterne an der Krippe knien

und gemeinsam um ein Ende von Corona flehen:

damit die Kinder wieder unbeschwert lachen können,

ohne Ängste, ohne Mundschutz, wieder toben,

spielen und rennen.

Das sollte dieses Jahr unser größter Wunsch sein:

dass Corona verschwindet von ganz allein!

Friede auf Erden

und frohe Weihnachten!

(B. Kando)