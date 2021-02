Winterstille

Stille. Unberührtes Weiß.

Nur der Wind ganz leise pfeift

um die Ecke, treibt die Flocken vor sich her -

der Schnee bleibt liegen. Es wird immer mehr!

Es ist ganz still. Kein Auto fährt.

Aus dem Kamin der Rauch hochsteigt

und die Schneeflocken tanzen durch die Luft,

jede einzelne sich ihr Plätzchen sucht.

Sie liegen auf allen Wegen, auf Baum und Strauch,

auf Dächern und Zäunen, auf der Gartenleuchte auch.

Die Landschaft verschwindet unter einer Decke,

still und weiß,

kein Vogel ist zu hören. die Natur, sie schweigt.

Selbst die Schneeglöckchen ziehen die Köpfe ein -

wer will schon in diesem Wetter draussen sein?

Nur die Kinder, ihr Lachen erfüllt die Luft,

tummeln sich im Schnee und so manches ruft

glücklich mit roten Wangen durch das Schneetreiben an,

weil es vor Freude nicht an sich halten kann.

Es ruht so still die ganze Natur,

vom Fenster aus beobachte ich nur,

wie die Schneeflocken treiben dicht an dicht -

beginne zu träumen und rühre mich nicht.

(B. Kando 2/2021)