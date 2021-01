Wohltuende Stille

Ich kenne auch diese andere, wohltuende Stille,

die keiner je zerstören will.

Sie füllt den Raum bis über den Horizont,

ist mit Bildern und Farben übervoll.

Taucht man hinein ist die Welt erfüllt

von himmlischen Träumen und zarter Musik.

Man darf sie pflücken wie Äpfel vom Baum,

erlebt eine Vision, schöner geht es kaum!

Diese Stille lässt mich reifen und wachsen

über mich hinaus,

schenkt mir Einsicht, Frieden und

Liebe im Übermass,

lässt mich eins werden mit dem großen Universum,

macht mich ganz leise, vor Glück stumm.

Keine Droge kann bescheren dieser Stille Glück -

nur in tiefer Meditation findet man in die

„Mitte des Seins“ zurück.

Hinab getaucht in den Ursprung allen Lebens

dehnt sich die Zeit, ist der Ruhe ergeben,

füllt alle Sekunden über die Genzen hinaus -

die Stille ist sanft, warm und endlos weit!

Stille, mit Ruhe bis zum Rand gefüllt

verwischt alle Linien dieser Welt.

Möge jeder Mensch in seinen letzten Sekunden

die Gnade der stillen Ruhe empfinden!