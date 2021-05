Nach dem relativ kalten Frühjahr konnte die AGU Schwelm in der vergangenen Woche die Blühwiesen bestellen lassen. In Schwelm werden auch in diesem Jahr an mehreren Standorten wieder Flächen mit einer Vielzahl an heimischen Blumen und Wildkräutern angesät.

Viele Bürger und Vereine haben wieder Patenschaften für die AGU-Blühwiesen übernommen. Neben der Erweiterung der Blühwiese an der Scharlicker Straße um 500 Quadratmeter freut sich die AGU über die kostenfreie Bereitstellung einer neuen Wiese an der Neißestraße.

Alle Wiesen wurden im Frühjahr vorbereitet und konnten jetzt gesät werden. Der Regen der vergangenen Tage wird die Saat in voller Pracht aufgehen lassen. Großer Dank der AGU geht an Landwirt Tim Heuer für die Bodenbearbeitung und Aussaat.

Das Team der AGU wird die Blühwiesen jetzt im Auftrag der vielen Blühpaten weiter betreuen und pflegen. Die Flächen dienen als Nahrungsinseln und Rückzugsorte für verschiedene Insekten und andere Tiere. Besucher sind an allen Standorten willkommen und dürfen sich in den nächsten Wochen an der Blütenpracht erfreuen.

Freude über Unterstützung

„Wir freuen uns über die große Unterstützung der Schwelmer zu dieser AGU-Aktion. Wir wollen ein engmaschiges Blühflächennetz um Schwelm aufbauen, um den Insekten, die nur eine begrenzte Flugstrecke ohne erneute Nahrungsaufnahme zurücklegen können, Nahrungsinseln zu bieten“, so Michael Treimer von der AGU.

Jeder bepflanzte Blumenkasten am Balkon oder Blühstreifen im Garten ist hierbei ein wertvoller Beitrag für den Artenschutz. Tim Stark von der AGU: „Aufgrund der kalten Witterung der letzten Wochen können die Samentütchen der AGU, die bei den bekannten Einzelhandelsgeschäften gekauft werden können, noch bis Mitte Juni ausgesät werden.“

Nähere Auskünfte über diese und andere Initiativen der AGU finden Interessierte unter www.agu-schwelm.de. Wer auch Blühwiesenpate werden will, kann sich unter info@agu-schwelm.de melden.