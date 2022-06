Die viele Arbeit hat sich für die AG der Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 6 gelohnt: Ihr Garten im Innenhof der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule wurde jetzt vom NABU-NRW als „Schmetterlingsfreundlicher Garten“ ausgezeichnet.

Matthias Sprenger, Geschäftsführer des NABU-Ennepe-Ruhr-Kreis, überreichte den Schülern und den die AG betreuenden Lehrerinnen Anja Kuhn und Antje Gritzka sowie Schulleiter Marco Unger im Namen des NABU-NRW eine Urkunde und eine Plakette als Anerkennung für den Beitrag zum Naturschutz.

Der 10-köpfigen Schülergruppe gehören Midori Dannehl, Alina Gotwig, Zainab Kaleehl, Malak Koubaa, Taylar Lorenz, Liam Neugebauer, Cindy Thi Nguyen, Ilayda Özkül, Clark Jayden Schaefer und Nico Rafael Walter an.

„Das Anlegen und Pflegen eines schmetterlingsfreundlichen Gartens schafft Lebensraum und Nahrungsgrundlage für Insekten und Schmetterlinge. Diese naturnahe Gartengestaltung trägt so auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Wir bedanken uns herzlich für diesen Einsatz und verleihen Ihnen im Rahmen des Projektes ‚Mehr Platz für Falter - Jetzt wird’s bunt!‘ die Plakette Schmetterlingsfreundlicher Garten", so heißt es in der Urkunde des NABU-NRW.

Die Schmetterlinge freuen sich über den Garten.

Foto: NABU-EN

Im Herbst vergangenen Jahres reichte Anja Kuhn das Projekt bei dem vom NABU-Landesverband NRW ausgeschriebenen Wettbewerb ein, auf den sie der stellvertretende Schulleiter Sven Mosebach aufmerksam gemacht hatte. Der durch eine Vielfalt heimischer Blühpflanzen bestückte Schulgarten überzeugte die Jury. Coronabedingt konnte die Auszeichnung erst nach der Lockerung der Einschränkungen stattfinden. Freude auch bei den Schmetterlingen. Schmetterlinge freuen sich über die insektenfreundliche Bepflanzung.