Gemeinsam bieten die EN-Agentur und die Stadt Schwelm monatlich eine kostenfreie Fördermittelberatung für Bestandsunternehmen und Neugründer in Schwelm an. In der Corona-Krise findet diese Beratung weiterhin digital statt. Der nächste Termin (und letzte in diesem Jahr) ist Montag, der 14. Dezember, 14 bis 17 Uhr.

Natürlich finden in der Corona-Krise laufend zahlreiche telefonische Beratungsgespräche der EN-Agentur und der städtischen Wirtschaftsförderung statt und die Wirtschaftsförderer von Kreis und Stadt sind jederzeit Ansprechpartner für die heimischen Unternehmen, Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen.

In der monatlichen Sprechstunde, die zu normalen Zeiten immer am 2. Montag im Monat im Schwelmer Rathaus stattfindet, stehen nun jedoch Stadt und Kreis gemeinsam Rede und Antwort.

Heimische Unternehmer und Bürger, die ein Unternehmen gründen wollen, können jetzt einen Termin für Montag, 14. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr mit Dietrich Dinges von der Wirtschaftsförderungsagentur EN und Schwelms Wirtschaftsförderer Simon Nowack vereinbaren. Notwendig ist hierzu eine Voranmeldung bei Simon Nowack, Tel. 02336-801305, E-Mail: nowack@schwelm.de. Anschließend bekommen die Teilnehmer einen Link zu einer Online-Videokonferenz.

Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass eine Beratung ohne vorherige Terminabsprache aus organisatorischen Gründen nicht erfolgen kann.