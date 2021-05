Die Technischen Betriebe Schwelm beginnen am Montag, 7. Juni, mit der Sanierung des Kanals in der Friedrich-Ebert-Straße. "Die Maßnahme beginnt auf Höhe der Abzweigung Theodor-Heuss-Straße und endet bei Hausnummer 13a.", heißt es seitens der Stadtverwaltung Schwelm.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. "Es sind daher keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich. Die Maßnahme soll bis zum 29. Juni 2021 abgeschlossen sein.", heißt es weiter.

Kurzzeitige halbseitige Sperrung

Für den Einbau des neuen Liners wird eine einmalige kurzzeitige halbseitige Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße erforderlich. Um die Sanierungsfahrzeuge aufstellen zu können, muss die Straße jeweils im Kanalschachtbereich halbseitig gesperrt werden. Ebenso wird in diesen Bereichen ein Halte- bzw. Parkverbot eingerichtet werden. Der Anliegerverkehr und der Rettungsdienst können die Baustelle jederzeit passieren. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt gewährleistet.

Ansprechpartner für Rückfragen

Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen Sascha Eick, Tel. 02327/9541261 von der ausführenden Firma Jensen GmbH & Co.KG aus Bochum und Jonas Hildebrandt, Tel. 02336/804741 von den Technischen Betrieben Schwelm zur Verfügung.

"Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßenverkehrs leider nie ganz vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden.", heißt es weiter.

Jonas Hildebrandt: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Jensen und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung!“