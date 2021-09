Ennepe/Ruhr. Am Samstag, 11. September, zwischen 8 und 18 Uhr, bietet die Evangelische Erwachsenenbildung einen Tagesausflug an, für den noch Plätze frei sind. Ziel dieser Waldexkursion ist der Arnsberger Wald bei Warstein. Die Teilnahme kostet 58 Euro. Die Abfahrt ist um 8 Uhr am Haus der Kirche, Potthofstraße 40, in Schwelm.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist bei Abfahrt ein aktueller Nachweis über Impfung, Testung oder Genesung vorzulegen. Bei der Fahrt im Bus ist das Tragen einer FFP2 Maske erforderlich. Ausführliche Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es bei der Evangelischen Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr: m.kriese@kirche-hawi.de