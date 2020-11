Auch in diesem Jahr steht im Schwelm Center, Untermaurer Straße 10-23, wieder der Wunschbaum der Staats & Niggemann Security GmbH. In diesem Jahr hängen sogar ein paar mehr Engel am Baum, die bestückt mit Wünschen von Mensch und Tier, auf potenzielle Wunscherfüller warten.



"Es sind 150 Wünsche, die wir bis jetzt haben", erzählt Gregory Staats. Dieses Jahr sei alles durch die Pandemie etwas schwerer einzuschätzen: "Der Bedarf ist schon etwas größer geworden durch Corona." Deshalb habe man den Schwerpunkt zunächst eher auf die Senioren und Obdachlosen gelegt. Am ersten Tag wurden bereits 20 Engel mitgenommen. "Bis jetzt läuft es schon ganz gut", so der Sicherheitsexperte am vergangenen Freitag zur WAP. Wenn es so weiter geht überlegt man sogar, noch um ein paar Wunschengel zu erweitern. Immer vorausgesetzt: Das Interesse der Leute an der Aktion flaut nicht ab.

Die Wunschbaum-Aktion



Auf den Engel stehen in diesem Jahr Wünsche von Senioren vermittelt durch den Gevelsberger Senioren Service, Tieren aus dem Tierschutz, Obdachlosen betreut durch die Obdachlosen Hilfe Wuppertal und vom Feierabendhaus Schwelm. Neu dabei ist in diesem Jahr "Happy Tails Brasov". Das ist eine Organisation aus Rumänien, die Hunde aus dem Elend auf den rumänischen Straßen rettet, ärztlich versorgt und pflegt, aufnimmt und unter anderem durch einen deutschen Partnerverein in ein liebevolles Zuhause vermittelt.

Wer einen Wunsch für Mensch oder Tier erfüllen möchte, greift sich einen der Engel vom Baum und wird so selbst zum Weihnachtself, indem er den erfüllten Wunsch in Form eines Geschenks zurückbringt.

Abgegeben werden können die Geschenke im Büro der Schwelmer Security-Firma, Barmer Straße 13a, bei der Bäckerei "Die Zwei" direkt im Schwelm Center oder beim Wunschbaumfinale am Donnerstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr.

Gegenüber der WAP macht Gregory Staat noch einmal deutlich, dass ihm die Aktion im Coronajahr besonders am Herzen liegt: "Überall hapert es momentan. Durch noch größere Hilfebedürftigkeit, durch ausbleibende Spenden, Besuchsverbote bei den Senioren oder Reisebeschränkungen." So hofft er auf rege Beteiligung und viele willige Wunscherfüller.