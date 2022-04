Nachdem die EN Baskets Schwelm bei Orange Academy Ulm eine knappe Niederlage eingefahren haben, hat nun die Revanche angestanden. Dabei ist das Ergebnis eindeutig gewesen.



Im Hinspiel der Playoffs zwischen Orange Academy und den EN Baskets Schwelm ist es enger geworden als erwartet. Mit gerade einmal sieben Mann sind die Schwelmer nach Ulm gereist und mussten sich am Ende mit 79:70 geschlagen geben. Nun ist am vergangenen Samstag, 9. April 2022 die Revanche in der 2. BARMER Basketball Bundesliga Pro B geglückt.

EN Baskets spielen gegen junges Team aus Ulm



„Hätten wir einen Spieler mehr gehabt, dann hätten wir auch gewonnen“, da ist sich Baskets Coach Falk Möller sicher. Umso erfreulicher ist es, dass Marco Buljevic, Glenn Burns, Nikita Khartchenkov und Rupert Hennen wieder so fit sind, dass sie in den Kader können.

Aufgrund des jungen Alters einiger Spieler bei den Gästen sind den Ulmern Fehler unterlaufen. Entsprechend haben die Hausherren, das ausgenutzt und sich unter dem Korb gut durchsetzen können. Auch außerhalb des Kreises sind die Dreier-Würfe gelungen. „Bei einer Mannschaft, die 17-jährige Spieler dabei hat, fehlt es an Erfahrung, sich auch in den entsprechenden Zonen durchzusetzen“, weiß Möller, der die Nordgruppe der Liga in diesem Jahr stark einschätzt.

Schwelm muss weniger arrogant spielen



Doch ganz so einfach ist es bis zum Schluss nicht gewesen, auch wenn das Ergebnis von 74:61 etwas anderes vermuten lässt. Das zweite Viertel haben die Ulmer mit 15:18 für sich entscheiden können. Auch im weiteren Verlauf haben die Gäste ihr eigentliches Potenzial gezeigt. Nach der Halbzeit haben die Hausherren zwischenzeitlich aufgehört, zu spielen.

„Das arrogante Spiel manch eines Spielers muss nicht sein“, sagt Möller über die kurzfristigen Aussetzer seiner Mannschaft. Unterm Korb haben die Spieler zu viele Steals zugelassen. Außerdem haben die Orangenen es geschafft, etwas besser zu verteidigen. Letztendlich haben sie so gespielt, wie es die Basktes im gesamten Verlauf des Duells gemacht haben. Sie haben den Ball oftmals daran gehindert, doch durch den Korb zufallen. Auch das Passverhalten hat in diesem kurzen Moment nicht funktioniert. Die Pässe waren ungenau. Genau das haben die Ulmer über den gesamten Spielverlauf gezeigt. Ungenaue Pässe und Probleme in den unterschiedlichen Zonen des Spielfelde.

Orange Academy hat kurz in Schwelm geführt



Auch wenn Ulm kurz mit einem Punkt geführt hat, haben die Gelb-Blauen das Ruder noch einmal rumgerissen und gezeigt, dass sie in die nächste Runde kommen wollen. Der nächste Gegner wären bei einem Weiterkommen die WWU Baskets Münster, die in der Liga als klarer Aufstiegskandidat gelten. Vorher heißt es aber: den nächsten Sieg in Ulm am Ostersamstag, 19. April, um 17 Uhr holen.

Viertelergebnisse: 22:14, 15:18, 23:17, 14:12

Es spielten: Glenn Burns (27 Punkte), Calvin Oldham Jr (7 Punkte), Marco Buljevic (0 Punkte), Rupert Hennen (12 Punkte), Marco Hollersbacher (13 Punkte), Nikita Khartchenkov (7 Punkte), Robert Nortmann (3 Punkte), Mauro Nürenberg (0 Punkte), Tim Lang (0 Punkte), Daniel Mayr (7 Punkte)