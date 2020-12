Seit dem 1. Advent steht der Caritas-Wunschbaum mit Wünschen von Kindern in der Werktagskapelle der katholischen Kirche St. Marien an der Bahnhofstraße. Die Geschenke für die Mädchen und Jungen können noch bis zum 17. Dezember in der Geschäftsstelle der Caritas an der August-Bendler-Straße 14 abgegeben werden.

Kinder von Suchtkranken stehen beim Fitkids-Projekt der Caritas Ennepe-Ruhr im Fokus. Und genau diesen Kindern möchte das Caritas-Suchthilfezentrum Schwelm mit einer Weihnachtswunschbaum Aktion eine Freude machen. „Kinder von süchtigen Müttern und Vätern leben häufig unter schwierigen Bedingungen. Diese Mütter und Väter wollen aber auch gute Eltern sein. Leider fehlt es ihnen allerdings oft an den nötigen finanziellen Mitteln, um gerade auch das Weihnachtsfest für die Kinder schön zu gestalten“, erklärt Anke Duarte, Leiterin des Suchthilfezentrums.

Geschenke in Wert von 20 bis 25 Euro

Deshalb sucht die Caritas mit ihrer Wunschbaum-Aktion Geschenkpaten. Seit dem ersten Advent werden die Wunschsterne der Mädchen und Jungen an einem Weihnachtsbaum in der Werktagskapelle der katholischen Kirche St. Marien an der Bahnhofstraße hängen. Dort warten die Wunschsterne darauf, abgeholt zu werden. „Wir suchen Weihnachtsgeschenkpaten, die bereit sind, unseren Kindern mit einem Geschenk in Höhe von 20 bis 25 Euro eine Freude zu machen“, erklärt Miriam Starsinski, Präventionsfachkraft der Beratungsstelle.

Die Geschenke können noch bis zum 17. Dezember in der Caritas-Beratungsstelle, August-Bendler Straße 14 in Schwelm, abgegeben werden. Die Details zum genauen Vorgehen stehen auch auf Info-Blättern, die in der Nähe des Wunschbaums ausgelegt sind. Die Spender sollten auf jeden Fall auf dem Geschenk den Namen des Kindes notieren, für das sie einen Wunschstern gepflückt haben. Die Pakete und Päckchen werden den Eltern überreicht, damit sie rechtzeitig zum Fest unter dem Weihnachtsbaum liegen.