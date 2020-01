Am Samstag, dem 18. Januar 20, trafen sich die aktiven Nachbarn der Gesellschaft

Oberstadt, zu ihrer Jahreshauptversammlung, im Vereinslokal El Gecco. Insgesamt

41 aktive Mitglieder sowie zwei Förderer waren zur ersten Versammlung im neuen

Jahr erschienen, hörten den Kassenbericht von Liane Renkes-Zens und nahmen

einstimmig das neue Mitglied Peter Sternke (II) in ihre aktiven Vereinsreihen auf.

Der Jahresbericht von Obernachbar Andreas Merken wurde immer wieder von

Zwischenapplaus der anwesenden Mitglieder unterbrochen.

Monika & Udo Frohn sprach Obernachbar ein herzliches Dankeschön für 20 Jahre

Treue in den Vereinsreihen der Oberstädter Nachbarn aus. Hans Jörg Böttger

wurde für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft (in Abwesenheit) geehrt. Der Obernachbar

lobte besonders den Einsatz des bekannten Oberstädter Metzgers - in der

Wurstküche sowie im Imbiss - zum Altstadtfest. Dirk "Schicki" Brandenburger erhielt

für 30 Jahre Mitgliedschaft einen "El-Gecco-Gutschein" und dann kam es zum

Höhepunkt der Ehrungen: Helmut Siepmann wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft

geehrt - damit hat er die Vereinsgeschichte der Nachbarschaft Gesellschaft

Oberstadt, fast sein ganzes Leben lang, entschieden mitgeprägt - dies nicht nur,

jahrzehntelang, als Schriftführer, der übrigens noch jedes seiner Protokolle

handschriftlich verfasst hat.

Bei den Vorstandswahlen ergaben sich keine Änderungen. Alle Vorstandsmitglieder

wurden einstimmig wiedergewählt. Bis kurz nach halb Neun tagte die Versammlung

dann noch zu div. Themen, nur kurz unterbrochen für das traditionelle Abendessen

mit "Schnitzel und Kartoffelsalat". Im Anschluss an die Versammlung erörterte der

Ideenausschuss den interessierten Mitgliedern seine Ideen für den Wagen, die

Gruppen und Einzelgänger zum Heimatfestumzug 2020. Ein Motto-Favorit hierfür

wurde selbstverständlich auch gewählt...

Am Montag, dem 03.02.2020 trifft sich die Gesellschaft Oberstadt im Vereinslokal

"Zur Oberstadt" zum 2. Ideenausschuss. Am 23.02.2020 treffen sich die interessierten Vereinsmitglieder (und Freunde) für eine gemeinsame Karnevalstour nach Köln!