Dr. Jörg Rimbach, Vorsitzender des Schwerter Ärztevereins, und Bianca Dausend, Stellvertretende Bürgermeisterin und Vorsitzende des Sozialausschusses, kämpften nach der Spontanschließung der Schwerter Notarztpraxis gemeinsam für den Erhalt derselben und können nun den Schwertern eine frohe Botschaft vor Weihnachten übermitteln: Die Praxis wird zum 6. Januar in den ursprünglichen Räumlichkeiten wiedereröffnet. „Wir freuen uns sehr über das Weihnachtsgeschenk, das die Kassenärztliche Vereinigung uns Schwertern damit macht“, so Dr. Jörg Rimbach und Bianca Dausend voller Freude über ihren Erfolg für Schwerte.

Schwerte braucht Versorgungssicherheit

Unterstützt wurden die beiden engagierten Retter der Notarztpraxis von Marienkrankenhauschef Jürgen Beyer. Per Videokonferenz hatten sich die drei Verbündeten abgestimmt, um sich dann in einer Videokonferenz mit Martin Neubürger, Geschäftsbereichsleiter für den Notfalldienst der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe,

für den Erhalt und die Wiedereröffnung der Notdienstpraxis für Schwerte stark zu machen. „Gewünscht haben wir uns von der Kassenärztlichen Vereinigung, dass sie uns allen durch die Wiedereröffnung ein Weihnachtsgeschenk bereitet und es ist tatsächlich wahr geworden“, freuen sich Bianca Dausend und Dr. Jörg Rimbach, die am Dienstag die gute Nachricht erhielten.

Wir wollten Weihnachtsgeschenk für Schwerte

So bleibt das Schild, das den Weg zur Notdienstpraxis weist, auch weiterhin an seinem Platz und ab dem 6. Januar haben die Schwerterinnen und Schwerter wieder das beruhigende Gefühl, dass für den Fall der Fälle die Notarztpraxis geöffnet sein wird. „Wir freuen uns sehr, dass unser Einsatz zum Erfolg geführt hat“, so Dr. Jörg Rimbach und Bianca Dausend, die die Sicherstellung der Notfall-Versorgung sehr begrüßen.

Die Öffnungszeiten für die Notarztpraxis, die sich neben dem Marienkrankenhaus befindet, lauten wie folgt:

mittwochs und freitags: 16.00 - 20 Uhr

samstags, sonntags und feiertags: 10.00 - 16.00 Uhr