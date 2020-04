Für die Schiedsbezirke I (Schwerte-Ost, Schwerterheide, Lichtendorf, Geisecke) und II (Innenstadt, Holzen) sucht die Stadt Schwerte jeweils eine neue Schiedsperson für die Dauer von fünf Jahren.



Schiedspersonen haben die Aufgabe, zivilrechtliche Streitigkeiten unter Nachbarn und innerhalb von Hausgemeinschaften ohne große Kosten und Zeitaufwand zu schlichten. Auch im Bereich der Kleinkriminalität wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung sind sie zuständig. Juristische Fachkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Vielmehr sind Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis gefragt.

Interessierte Schwerter Bürgerinnen und Bürger, die in den Bezirken I und II wohnen, mindestens dreißig Jahre alt sind und das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können sich bis spätestens zum 30. April 2020 an die Stadt Schwerte, Rechtsamt, Rathausstraße 31 in Schwerte wenden.

Für Rückfragen steht Marco Gosewinkel aus dem Rechtsamt von montags bis freitags in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer 02304/104-485 oder per E-Mail unter marco.gosewinkel@stadt-schwerte.de zur Verfügung.