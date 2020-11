Mitten in schwierigen Zeiten für die Kultur präsentiert sich das Büro der MitMachStadt als eine kleine Oase für die Kunst. Die Schwerter Künstlerin Annette Rusteberg machte am Samstag den Auftakt, elf weitere Künstler haben sich für die nächsten Monate schon angemeldet.

Mit der Aktion „Das Bild des Monats“ möchte die Kulturinitiative Schwerte (KIS) heimische Künstler und Künstlerinnen und eines ihrer Werke in den Fokus rücken. Die vielleicht kleinste Ausstellung der Welt geht zurück auf eine Idee der in Schwerte lebenden Künstlerin Eva Hammoudo und wurde innerhalb der Kulturinitiative entwickelt. Neben Öffnungszeiten in der Woche schließen die städtischen Mitarbeiter Anke Skupin und Christopher Wartenberg die Tür ihres Büros auch immer am ersten Samstag im Montag auf und stehen auch dann Schwerter Bürgerinnen und Bürgern für alle Fragen zu Ehrenamt, Beteiligungsprozessen, Austausch und Vernetzung zur Verfügung. Verbunden ist das mit einem jeweils neuen Kunstwerk aus Schwerte und Umgebung.

Annette Rusteberg war am Samstag die erste Künstlerin. Sie ist seit vielen Jahren künstlerisch tätig und hat ihr Atelier im Kulturhaus am Bahnhof.