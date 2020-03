Mit großem Bedauern hat Carlos Santana die Europa-Termine seiner Miraculous 2020 World Tour abgesagt. Wie der Künstler in einer Pressemitteilung mitteilte, ist dies die Folge gesundheitsbehördlicher Entscheidungen und lokaler Reisebeschränkungen. Damit entfällt unter anderem auch das Konzert am 23.03.20 in der LANXESS arena in Köln.

Die Euro-Tour soll 2021 nachgeholt werden. Termine stehen allerdings noch nicht fest. Karten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

„Ich bin sehr enttäuscht, dass ich meine bevorstehenden Auftritte absagen muss“, äußerte Carlos Santana. „Viele Länder haben sich für eine Kapazitätsbeschränkung von Veranstaltungen auf 1.000 Besucher oder weniger entschieden, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, hieß es in der Stellungnahme des Künstlers. Und weiter: “Wir bedauern diese unglücklichen Umstände sehr, aber die Sicherheit unserer Fans hat natürlich oberste Priorität für die gesamte Santana-Organisation. Wir bemühen uns darum, sobald es geht, nach Europa zu kommen und danken allen Fans für ihr Verständnis.“